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Powell: Mevcut dijital paralar spekülasyon amaçlı

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in dijital dolar konusunda acelesi olmadığını belirterek, mevcut dijital paraların değer ölçmekten çok spekülasyon amaçlı olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Takas ve Ödemeler Bankası (BIS) tarafından düzenlenen etkinlikte dijital para birimlerini ele aldı.

Başkan, Fed'in dijital dolar konusunda acelesi olmadığını ifade ederken, bu alanda ilk olmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığını kaydetti.

Mevcut dijital paraların değer ölçmekten çok spekülasyon amaçlı olduğunu da belirten Powell, kendileri tarafından hedeflenen para birimi ile özel sektörün mevcut kripto paraları arasında fark olduğunu kaydetti.

Powell, dijital para birimi konusunda Kongre onayı olmadan ilerleme sağlamayacaklarını da söyledi.