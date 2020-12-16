Powell: Son aylarda toparlanmanın hızı yavaşladı

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından açıklamalarda bulundu. Fed Başkanı Powell, ekonomik aktivitenin pandemi öncesinin çok altında olduğunu belirterek, "Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı" dedi.

Önümüzdeki birkaç ayın zorlu olacağını belirten Powell, "Para politikası ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam edecek" dedi. Powell, hedeflere ulaşana kadar destekleyici para politikasını devam ettireceklerini açıkladı.

Aşı çalışmalarında önemli belirsizlikler olduğunu vurgulayan Powell, "Tahvil alımlarının hızını düşürmeye karar verdiğimizde iletişimini yapacağız. Kredi akışının sürmesi şart" dedi.

Açıklamasında enflasyona değinen Powell, enflasyonun yüzde 2'nin altında seyrettiğini ve uzun vadeli hedefin altında olduğunu söyledi.