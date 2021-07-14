Powell: Tahvil alımının azaltımı için şartların yerine gelmesinden hala çok uzaktayız

Fed Başkanı Jerome Powell, tahvil alımının azaltılmaya başlanması için yerine gelmesi gerektiğini ifade ettikleri şartlardan hala çok uzakta olduklarını söyledi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıttı.

Powell, basına dağıttığı sunum metninde enflasyonun birkaç ay daha yüksek kalacağını, ancak ekonominin yeniden açılmasında ilerleme sağlandığında enflasyonun hafifleyeceğine inanmaya devam ettiklerini de vurguladı.

"Enflasyon kayda değer şekilde arttı ve yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam etmesi muhtemel" ifadelerini kullanan Powell, enflasyondaki artışın ekonominin yeniden açılması ile ilişkili olduğu ve yükselişin geçici olduğu görüşünü tekrarladı.

İstihdam piyasasının pandemi sürecinde yaşanan 7,5 milyon kaybı onarmasının önünde hala "uzun bir yol" olduğunu vurgulayan Powell, iş gücüne katılım oranın hala bastırılmış olduğuna da işaret etti.

"Ekonomi tahvil alımının azaltılması için belirlenen standartlarna ulaşmaktan hala çok uzakta" değerlendirmesini yapan Powell, Fed yetkililerinin bu standartlara doğru ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ve tahvil alımının azaltılması üzerinde tartışmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Powell, Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasına karar verdiğinde bu konuda önceden piyasaları bilgilendireceğini de tekrarladı.