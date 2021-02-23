Powell, ‘taper-tantrum’ endişelerine su serpti

HİLAL SARI

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde ekonomik iyileşmenin “adaletsiz ve tamamlanmaktan çok uzak” olduğunu söyleyerek Fed’in tam istihdama geri dönüş için izlediği ekonomiyi destek politikalarının yakın bir sürede değişmeyeceğini taahhüt etti. Powell “Fed’in ülkenin tam istihdama dönebilmesi için uyguladığı politikaların değişmesinin ‘bir süre daha’ gündemde olmadığını” söyledi.

Piyasalarda “Taper Tantrum korkusu” olarak da bilinen düşük faiz döneminden bir gün çıkılması gerekeceğine ilişkin endişeler yatırımcıları riskli hisse gibi varlıklardan devlet tahvillerine yöneltmekteydi. Bank of America’nın fon yöneticileriyle şubatta yaptığı bir ankette 2013 tipi bir “Taper-Tantrum” korkusu en büyük risklerden biri olarak görülmüştü.

Aşılamanın yılın ilerleyen dönemlerinde daha normal koşullara dönüş için bir umut olduğunu söyleyen Fed, ülkedeki sağlık krizinin hala sürdüğüne dikkat çekerek “Ekonominin izleyeceği yol büyük ölçüde virüsün ve bulaşın kontrol altına alınması için uygulanan önlemlerin patikasına bağlı” dedi. Bununla birlikte, Powell merkez bankasının güvercin politikalarının belirli bir süre daha devam edeceğini söylese de, ünlü milyarder Ray Dalio, LinkedIn’den yaptığı açıklamada “Çok balon gördüm, şimdi de benzer bir hareket var” diyerek ABD’deki en büyük bin şirketin yaklaşık yüzde 5’inde sürdürülemez seviyeler olduğunu ve balon görünümü taşıdığını savundu.