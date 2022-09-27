Powell'dan dijital finans için düzenleme çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eşit şartlar sağlanması ve tüketicinin korunması için dijital finansal varlıklara uygun düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Powell, Banque de France'in dijital finans üzerine düzenlediği panelde "Ademi merkezi finans sistemi içerisinde sistemin şeffaflığının eksikliğine ilişkin bazı ciddi yapısal sorunlar var" dedi.

Fed Başkanı Powell, "Düzenleyici kapsamda kripto ile yapılan işlemlerin nasıl ele alınacağına dair çok dikkatli olmalıyız. Ademi merkezi finansın büyüyebilmesi ve daha fazla bireysel müşteriye ulaşabilmesi için daha uygun bir düzenleme getirilmesine ihtiyaç var... Bu gibi faaliyetler nerede olursa olsun aynı riskte ve aynı düzenlemeler kapsamında yapılabilmeli" diye belirtti.