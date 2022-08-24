Powell'ın sıkılaştırma mesajını tekrarlaması bekleniyor
Goldman, Powell'ın Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası verdiği sıkılaştırma mesajlarını Jackson Hole toplantılarında tekrarlamasını bekliyor.
Goldman Sachs, Fed Başkanı Jerome Powell'in Cuma günü Jackson Hole yıllık merkez bankacılar sempozyumunda yapacağı konuşmada, Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası verdiği sıkılaştırma mesajlarını tekrarlamasını bekliyor.
Goldman Sachs ekonomistlerine göre, Powell'ın Jackson Hole konuşması Temmuz ayında gerek FOMC kararında gerekse, FOMC sonrası düzenlenen basın toplantısında verilen mesajlarla aynı olacak.
Ekomnomistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Powell, büyük olasılıkla Temmuz ayı mesajını FOMC'nin enflasyonu aşağı getirmeye bağlı olduğunu ve gelecekteki politika kararlarının gelecek verilere bağlı olacağını vurgulayarak dengelemeye çalışacak" ifadelerini kullandılar.
Goldman Sachs, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmasını, faiz artırımlarına Kasım ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık artırımlar ile devam etmesini bekliyor.