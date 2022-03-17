Powell'ın yeniden Fed başkanlığı için Senato'dan onay çıktı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Başkan Biden'in teklifi doğrultusunda yeniden bu göreve atanması Senato Bankacılık Komitesi'nin onayını aldı.

Powell'ın yeniden Fed Başkanı olarak atanması teklifine Senato Bankacılık Komitesi'nin 24 üyesinden 23'ü destek verdi. Demokrat Senator Elizabeth Warren karara muhalefet eden tek üye oldu.

Senato Bankacılık Komitesi, Powell'ın yanı sıra Fed Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek olan Lael Brainard'ın da adaylığına destek verdi. Komite, Brainard'ın adaylığını 8'e karşı 16 oy ile destekledi.

Philip Jefferson'ın Fed Yönetim Kurulu adaylığı ise Senato Bankacılık Komitesi'nin tüm üyelerinin desteğini aldı.

Powell, Brainard ve Jefferson için niai oylama Senato Genel Kurulu'nda yapılacak.

Senato Bankacılık Komitesi'nin Biden'in Fed Yönetim Kurulu için aday gösterdiği Michigan Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi Lisa Cook için yapılan oylamada ise Cumhuriyetçi üyeler muhalefet etti. Biden'in Fed Yönetim Kurulu'nun ilk Siyah kadın üyesi olması için aday gösterdiği Cook için oylamada eşitliği Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in oşyu bozdu ve Schumer'e tanına yetki ile Cook'un adaylığı da Senato Genel Kurulu'na sevk edildi.