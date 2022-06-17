Putin: Batı'nın Rus ekonomisini yok etme planı işe yaramadı

Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu. Putin, “Batı'daki meslektaşlar tarihin akışını engellemeye çalışıyorlar. Geçen yüzyılın terimleriyle düşünüyorlar. Yanılsamalar içindeler ve değişiklikleri fark etmek istemiyorlar. Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti ancak işe yaramadı. Bazı Rus şirketleri, yaptırımlar nedeniyle sorunlar yaşıyor. Ancak yaptırımlar ülke ekonomisinin gelişimi için yeni fırsatlar yaratıyor. Batının şantajı, gerçek liderleri olan ülkelere karşı işe yaramıyor. Rus ekonomisi kendi gelişiminde açıklığa dayanacak. Rusya asla kendi kendini tecrit yolunu izlemeyecek ve Rusya ile çalışmak isteyenlerle işbirliğini genişletecek” şeklinde konuştu.

“AB siyasi egemenliğini nihai olarak yitirdi”

Putin konuşmasında, Avrupa Birliği'ne de çattı. Avrupa Birliği'ni 'Başkasının dansına eşlik ediyor' sözleriyle eleştirerek, “AB siyasi egemenliğini nihai olarak yitirdi ve AB'nin bürokratik elitleri başkasının dansına eşlik ediyor. Avrupa'da eşitsizliğin daha da kötüleşeceğini ve bunun sonucunda ekonomideki hatalar nedeniyle toplumda bir bölünme olacağını tahmin ediyoruz. Oradaki mevcut durum bir radikalizm dalgasına ve gelecekte elitlerin değişmesine yol açacak. Avrupa bürokrasisi 18. yüzyıldan kalma bir değirmendeki değirmen taşları gibi çalışıyor. Bu nedenle aptal kararları bile geri alamıyorlar. Batı'daki partnerlerimiz, kendi jeopolitik sanrıları nedeniyle uluslararası temelleri kasıtlı olarak yıktı. Küresel para birimlerine güven, hırslar ve demode olmuş jeopolitik sanrılar uğruna sarsıldı. İş itibarı ve para birimlerine güven temelden zedelendi, bu bilinçli olarak yapıldı” diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin doğrudan kayıpları yılda 400 milyar doları geçebilir

Avrupa’nın kendilerine uyguladığı ekonomik ambargolardan kendilerinin daha fazla zarar göreceğini savunan Putin, “AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar sonucu kendilerinin doğrudan kayıpları, yılda 400 milyar doları geçebilir Bu maliyetler oradaki vatandaşlara düşüyor. Euro bölgesindeki bazı ülkelerde enflasyon zaten yüzde 20'nin üzerinde” dedi.



Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle küresel düzeyde gübre ve gıda sorunu yaşandığını belirten Putin, “İşletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus'tan gübre sevkiyatı engelleniyor, bunun sonucunda durum giderek daha fazla çıkmaza giriyor. Yaşanacak gelişmeleri öngörmek zor değil. Küresel piyasaya gübre tedarikinde açık yaşanma riski doğacak ve fiyatlar çok daha güçlü şekilde yukarı gidecek. Bu da en başta fakir ülkelerde açlık tehdidi oluşturacak. Bunun sorumluluğu, tamamıyla ABD ve Avrupa yönetimlerinin vicdanında olacak. Gıda tedarikinde Rusya'dan kaynaklanmayan, Batı'nın Rus gübresi ihracatının sonucu olan zorluklar yaşanıyor. Şu anda tüm küresel toplum için en önemli görev küresel pazar gıda ürünleri tedarikini artırmak ve özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin taleplerini karşılamaktır. Ulusal gıda güvenliğini sağlayan Rusya, gıda ve gübre ihracatını önemli oranda artırma gücüne sahip. Gelecek sezonda tahıl ihracatımızı 50 milyon tona kadar çıkarabiliriz. Öncelik Afrika ülkelerinin ve Ortadoğu bölgesinin olacak” diyerek kendilerinin bu krizlere karşı üstüne düşen görevleri yerine getireceğini kaydetti.

“ABD kendisini hiçbir sorumluluğu olmayan 'Tanrı'nın yeryüzündeki elçileri' ilan etti”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 saati aşan konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) politikalarını da sert bir dille eleştirerek, “Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. Şu anda tek kale maç oynanıyor ve bu koşullardaki bir dünya sürdürülebilir değil. Soğuk Savaş'ın ardından ABD kendisini hiçbir sorumluluğu olmayan 'Tanrı'nın yeryüzündeki elçileri' ilan etti. ABD bir şeyden hoşlanmazsa her an başkasına ait olan parayı çalabilir. Diğer ülkelerin politikasında hoşuna gitmeyen bir şeyler olursa varlıklara el konulabilir paraları çalınabilir. Bu bence altın ve döviz rezervlerini bu para birimlerinde tutan birçok ülke için kesinlikle gerçek oldu” dedi. Bu ifadelerinin devamında ABD ve Avrupa’nın, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ettiğini iddia eden Putin, “Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" şeklinde konuştu.