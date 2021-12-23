Putin faiz artışına destek verdi, Türkiye'yi örnek gösterdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası faizleri artırmazsa Türkiye'dekine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası faizleri artırmazsa Türkiye'dekine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini ifade ederek sıkı para politikasını destekledi.
Rusya lideri Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyerek 2021 yılı değerlendirmelerini paylaştı.
Putin, Rusya'nın yüzde 4 olan enflasyon hedefine ulaşması gerektiğini söyleyerek merkez bankasının faizleri artırarak enflasyonu düşürme çabasını onayladığını belirtti.
Yüksek faiz nedeniyle reel sektörün rahatsızlığının farkında olduğunu belirten Putin, Rusya Merkez Bankası'nın işlerine karışmadığını ifade etti.
Putin bu yıl ülkede enflasyonun yüzde 8 olarak gerçekleşeceği öngörüsünü açıklarken, 2021'de ülkenin büyümesinin yüzde 4,5 olacağını belirtti.
Bir yılda 7 faiz artışı yapıldı
Rusya Merkez Bankası, geçen hafta faiz oranında 100 baz puan artırıma giderek yüzde 8,50'ye yükseltti.
Böylece banka bu yılki yedinci faiz artırım kararını vermiş oldu. Rusya'da faiz, yıl başından bu yana 425 baz puan artırıldı.
Banka, durumun temel tahminlerine paralel gelişmesi durumunda, gelecek toplantılarda da daha faiz artışı olasılığını açık tuttu.