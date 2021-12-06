Putin ile Biden yarın video konferansta bir araya gelecek

Yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin açıklanma yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumunu "içler acısı" olarak tanımladı.

Putin ile Biden'in görüşmede, iki ülkenin hangi alanlarda daha fazla çalışmaları gerektiğini belirlemeye çalışacaklarını ifade eden Peskov, Putin'in Ukrayna gerilimini, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ve güvenlik garantilerini toplantının odak noktası haline getirmek istediğini vurguladı.

Peskov, Putin'in küresel gerilimler dikkate alındığında BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bir zirve düzenlemelerini savunduğunu da ifade etti.