Regülatörlerden Archegos soruşturması yolda

ABD’de geçen haftanın son gününde marj taahhütlerini yerine getiremeyen hedge fon Archegos Capital için 20 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştiren 6 yatırım bankasının, finansal otoriteler tarafından soruşturmaya tabii tutulacağı belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ve İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), müşterisi Archegos için hisse satışı gerçekleştiren Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, Nomura, UBS ve Credit Suisse’ten risk yönetimini iyi yapıp yapmadıklarına dair bilgi istedi.

Financial Times’a konuşan kaynaklar, söz konusu bankaların Archegos kurucusu Bill Hwang ile perşembe akşamı bir araya gelerek satışların piyasaların tedirgin olmaması için 20 günlük bir süreye yayılması konusunda uzlaşmaya çalıştığını söylüyor. Ancak nihai bir uzlaşı olmaması nedeniyle, piyasalardan Archegos’un büyük miktardaki kaldıraçlı işlemleri silinmiş, yatırım bankaları da milyarlarca dolar zarar edebileceklerini söylemişti. ABD’li Archegos Capital hedge fonunun hisse senedi işlemlerinde marh taahhütlerini yerine getiremeyince iflas etmesinin ardından milyar dolar değerinde zarara uğrayan 6 yatırım bankası, şimdi de finansal otoriteler tarafından “iyi risk yönetimi yapmadıkları gerekçesiyle” soruşturmaya tabi tutulabilir.

Bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Archegos Capital, halka açık bir şirket olmadığı için finansal otoritelerle aynı denetimlere tabii değil. Ancak Archegos’un temerrüde düştüğü cuma günü hedge fon için 20 milyar dolar değerinde varlık satışı gerçekleştiren yatırım bankaları için durum farklı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ve İngiltere Finansal Ynetim Otoritesi (FCA), Archegos hisse satışında küresel yatırım bankalarının risk yönetimini iyi yapıp yapmadıklarını araştırıyor. SEC bankalara brokerlerinin milyarlarca dolarlık satış gerçekleşmeden önce perşembe günü Archegos kurucusu Bill Hwang ile yaptığı görüşmelere odaklanacak. Soruşturma kapsamında Goldman Sachs, Wells Fargo ve Morgan Stanley’nin yanı sıra Japon Nomura ve İsviçreli UBS ve Credit Suisse’den konuyla ilgili daha fazla bilgi talep etti. FCA’in de yatırım bankalarının İngiltere operasyonlarıyla ilgili inceleme başlattığı belirtiliyor. Japonya’nın en büyük yatırım bankası MUFG da önceki gün “ismi verilmeyen bir ABD müşterisi” sebebiyle 270 milyon dolar zarar edeceğini duyurdu. Söz konusu zararın Archegos’a bağlı olduğu tahmin edilirken, yatırımcılar hedge fonun iflasından başka hangi bankaların etkilendiği konusunda diken üstünde.

Biden planıyla dolar 5 ayın zirvesinde

Wall Street’teki krizin yanısıra ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı 2 trilyon dolar değerinde altyapı planıyla, dolar endeksi 93 düzeyinin üzerinde tutunmaya devam etti. Mart başından beri yükselen endekste 2016’dan bu yana en güçlü aylık hareketin kaydedilmesi bekleniyor. Doların yanı sıra yüzde 1,776 ile 14 ayın zirvesini gören ABD tahvillerinde de 2016’nın 4. Çeyreğinden bu yana en iyi performans bekleniyor.