Risk iştahının bedelini dolar ve altın ödüyor

Gelişen ülke paraları karşısında neredeyse iki yılın en kötü aylık performansını kaydeden dolar, hisse piyasalarının yeni rekorlar kırdığı kasımda güvenli liman Japon Yeni karşısında bile yüzde 0,7 değer kaybetti. Japonya’nın en büyük bankası MUFG, dolarda kısa pozisyonların hala yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çekerken, Credit Suisse yeniden 1,20 yönünde hareketlenen paritede 1,2145’e doğru yükseliş bekliyor. COVID-19 pandemisinin küresel ekonomiyi içine soktuğu krizde aşı gelişmeleriyle umutlar tekrar yeşerirken, küresel yatırımcıların artan risk iştahıyla kasım ayında dünya genelinde hisseler ralli yaptı, bedeli dolar ve altın ödedi.

Kasım ayı boyunca yüzde 2,4 düşen dolar endeksi dün TSİ 17:01 itibariyle gün içinde 91,55 düzeyine kadar gerileyerek, Nisan 2018’den bu yana görmediği bir dip düzeyi görmüş oldu. Endeks pandeminin ekonomik etkilerinin tam karantina önlemleriyle pik yaptığı 20 Mart tarihinde bu yılın zirvesi olan 102,82 düzeyini görmüştü.

Risk iştahının iyi gelmediği bir diğer varlık da altın oldu. Kasım ayında altın yüzde 5,6 değer kaybeden altın dün TSİ 17:10 itibariyle yüzde 1’e yakın düşüşle 1.770 dolar/ons düzeyinden işlem gördü.

Euro/dolar paritesi tekrar 1,20 yönünde hareketlenirken, Credit Suisse paritenin 1,2145 yönünde hareketinin devam etmesini öngörüyor. Japonya’nın en büyük bankası MUFG dolarda kısa pozisyonların hala yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çekiyor. Gelişen ülke paraları karşısında neredeyse iki yılın en kötü aylık performansını kaydeden dolar, diğer bir güvenli liman para birimi olan Japon Yeni karşısında dahi kasım ayı boyunca yüzde 0,7 değer kaybetti.

Aşı iyimserliğinin yanı sıra ABD’de parasal genişlemenin devam edeceği beklentisiyle yatırımcılar kasım ayı boyunca rezerv para biriminden çıkışlar yaptı.