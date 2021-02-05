Robinhood, tüm hisselerde kısıtlamaları kaldırdı

İşlem platformu RobinHood, aralarında GameStop ve AMC Entertaintment Holdings’in de olduğu hisseler üzerindeki işlem kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Çevrimiçi hizmet veren Robinhood, haftayı hareketlendiren hisse çılgınlığı sebebiyle kimi hisse senetlerinin alımına limit koydu ve yatırımcıların sadece pozisyonlarını satmalarına ve yeni pozisyon açmalarına izin vermemişti.

Hareket, şirketin hisselerinin, hedge fonlar için büyük kayıplara ve genel piyasa oynaklığına neden olan perakende yatırımcı grupları tarafından artırılmasının ardından geldi.

GameStop'un hisseleri, saat sonrası işlemlerde yüzde 8,09 düşüşle hisse başına 49,17 dolara satıldı.