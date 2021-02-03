Robinhood'a hesap soruluyor: Katı düzenleme gelebilir

Robinhood gibi uygulamalar üzerinden kolayca yatırım yapabilen bireysel yatırımcıların GameStop ve AMC gibi hisselerde ve gümüş gibi emtialarda neden olduğu ralli şimdilik durulsa da, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen üst düzey regülasyon yetkililerini topladı. Bu toplantı Reuters’da yer alan habere göre, hedge fonlar, küçük yatırımcılar ve hisse brokerleri için daha sıkı piyasa kuralları geleceğinin bir işareti olabilir.

Yellen’ın toplantısına paralalel, ABD Başkanlığına da adaylığıyla hatırlayacağımız Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Bireylerin yatırım yaptığı Robinhood’a bir mektup göndererek hedge fonların zarar etmesinin ardından GameStop hisselerinde işlem yapılmasını neden kısıtladıklarını sordu. Warren, işlemci bilgilerini sattığı finansal şirketlerin Robinhood’un kısıtlama kararında etkisi olup olmadığının ortaya çıkmasını istiyor.

Geçen hafta 483 dolarla görülen zirvenin ardından salı günü yüzde 80 değer kaybeden GameStop, bugün yüzde 11 yükseliş kaydetti. Gümüş de bir nebze sakinleşti ve yüzde 2,5 yükselişle 27 dolar/ons düzeyindeydi.