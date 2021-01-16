Rodyumun ons fiyatı yüzde 24.7 arttı: 1.3 kilogramı 1 milyon dolara satılıyor!

Dünyanın en değerli metali rodyum, durmak bilmeden yükseliyor. Otomotiv sektörünün artan talebine karşın arz tarafında yaşanan sıkışıklık rodyumu 20 bin dolar/ons seviyesinin üzerine çıkardı. Aralık ayını 16.990 dolar seviyesinden kapatan rodyum sadece iki hafta içinde 4 bin 200 dolar prim yaparak 21 bin 200 dolara çıktı. Bugüne kadar değerli metallerde görülmemiş bir rallinin yaşandığı rodyum fiyatları son 5 yılda yüzde 3 bin 347 yükseldi. Rodyumun 1.3 kilogramı 1.0 milyon dolar oldu.

Analistler, genişleyen arz açığı nedeniyle rodyum fiyatında artışın devam edeceği tahmininde bulunuyor. BASF Değerli & Temel Metal Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthias Dohrn, Bank of America sanal konferansında, Çin'deki otomotiv üretimindeki toparlanmaya karşın COVID'in bir sonucu olarak Güney Afrika'daki üretimdeki düşüş nedeniyle rodyum pazarının sıkışık kalacağını söylemişti. BASF, 2020'de 47.000 ons civarında olduğu tahmin edilen küresel rodyum açığının 2021'de 162.000 onsa,, 2022'de 335.000 onsa ve 2024'te 411.000 onsa yükseleceğini tahmin ederek, ‘gelecekte ciddi bir rodyum kıtlığı’ öngörüyor. Amplats'ın ACP B Ünitesi’nin kapanmasının ardından, Barclays analistleri 2020’de rodyum açığını 107.000 ons çıkmasını beklerken, Standard Chartered rodyumun 2020'de yaklaşık 70.000 ons daha az tedarik edilebildiğini hesaplıyor.

Talebin %80’i otomotiv sektöründen

Yıllık rodyum talebinin yaklaşık yüzde 80'i, metali sera gazı ve kirletici emisyonları kontrol etmek için katalitik dönüştürücü olarak kullanan küresel otomotiv endüstrisinden geliyor. Ayrıca rodyumun simli görünümü mücevher kaplamalarında popüler olmasını sağlıyor. Rodyum korozyona dayanıklı ve diğer metallere göre çok sert bir maden. Genellikle platin veya nikel cevherlerinde ve bazen bir alaşım olarak bulunuyor. Neredeyse tüm rodyum, son yıllarda özellikle madencilik grevleri nedeniyle dağıtımı zorlaştıran Güney Afrika madenlerinden geliyor.