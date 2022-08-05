Romanya'dan tahminlerin altında faiz artışı

Romanya Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye yükseltti.

Ekonomistlerin tahmini, 100 baz puan artış olması yönündeydi. Böylece merkez bankası, bir yılda sekizinci kez faiz artışına gitmiş oldu.

Merkez Bankası Başkanı Mugur Isarescu daha önce enflasyonda yavaşlama emareleri görülmeye başlayınca sıkılaşma hızının yavaşlayacağı sinyalini vermişti.

Romanya'da enflasyon yüzde 15'i aşarak 19 yılın zirvesine yükselmişti. Banka enflasyonun gelecek yıla kadar çift hanelerde kalacağını tahmin ediyor. Ülkede, enflasyonun üçüncü çeyrekte zirve yapmasının ardından kademeli olarak düşüşe geçmesi bekleniyor.