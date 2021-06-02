Rosatom, 100 milyar rublelik 'yeşil tahvil' ihraç edecek

Moskova Borsası, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un nükleer sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Atomenergoprom A.Ş.'nin tahvil programını tescil etti.

Program dahilinde ihraç edilecek tahvillerin toplam nominal değeri 100 milyar ruble olacak.

Tahvillerden elde edilecek fonlar Rosatom'un sürdürülebilir (yeşil) program program ve projelerini finanse etmek için kullanılacak.

İlk etapta 10 milyar ruble tahvil ihraç edilmesi ve bunun da rüzgâr enerjisi programının finansmanında kullanılması planlanıyor.