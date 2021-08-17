Rosengren: Güçlü istihdam artışının devamı halinde eylülde taperingi desteklerim

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD'de istihdamın bir ay daha güçlü artış kaydetmesi halinde Fed'in aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlaması için gereken koşulların sağlanmış olabileceğini ifade etti.

Rosengren, CNBC televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, "Üst üste son iki ayda 900 binden fazla istihdam yaratmayı başardık ve işsizlik yarım puan düşerek yüzde 5,4 seviyesine geriledi. Eğer bu ay da istihdam seviyeleri güçlü seviyede açıklanırsa Eylül ayında tahvil alımlarının azaltılmasına hazır olduğumuzun açıklanmasına destek veririm" dedi.

Fed yetkilileri bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaştığını gösteren "belirgin ilerleme kaydedilene" kadar ayda 120 milyar dolarlık tahvil alım programının yürürlükte kalacağını Aralık ayında açıklamışlardı.

Rosengren Fed'in yüzde 2 olan hedefinin biraz üzerinde seyreden enflasyonun kriterleri karşıladığını ifade etti. Rosengren ipotek teminatlı ve Hazine tahvillerinin alımlarının aynı oranda azaltılmasından yana olduğu tekrar ifade ederek tahvil alımlarının 2022 ortasında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki yıl Fed'in politika kararları komisyonunda oy kullanmaya başlayacak olan Rosengren ekonominin henüz faiz oranlarının mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltilmesi için koşul olarak belirtilen istihdam seviyelerinde olmadığını söyledi.

Rosengren enflasyonun gelecek yıl yüzde 2 hedefinin üstünde olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Rosengren, nüfusun büyük bölümü aşılandığı için koronavirüsün Delta varyantının salgının başlarında görülen kapanmalara yol açmasının pek mümkün olmadığını söyledi.