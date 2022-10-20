Roubini'den 'karma kriz' uyarısı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor

'Kriz kahini' ismiyle anılan ekonomist Nouriel Roubini, birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar yaşanacağını söyledi.

Roubini, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.

"Bu sadece başlangıç" diyen Roubini "Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir" diye konuştu.

Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini, sonunda 1970'li yıllar ve küresel finansal kriz, karışımı bir döneme girileceğini öngördü.

"1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini "Ve ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek" dedi.