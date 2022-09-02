Rus bankaları 1,5 trilyon ruble zarar yazdı

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Tulin, Rus bankalarının yılın ilk yarısında 1,5 trilyon ruble zarar ettiklerini bildirdi.

Interfax'ın haberine göre Tulin, RBC'ye yaptığı açıklamada, Rus bankalarının 2019'da 1,7 trilyon ruble, 2020'de 1,6 trilyon ruble ve 2021'de 2,4 trilyon ruble net kar elde ettiklerini de hatırlattı.

Tulin'e göre yılın ilk 6 ayında Rus bankaların net faiz gelirleri 2021'e göre yüzde 5 geriledi.

İlk 6 ayda sistemsel açıdan önemli 13 bankanın yüzde 60'ı kar elde etti. Toplam bankaların üçte ikisi de ilk 6 ayı karla kapattılar.