Rus Borsası'nda Ukrayna gerilimi

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar ve euro karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı. RTS endeksi ise yüzde 9'un üzerinde azalarak 1.260 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.