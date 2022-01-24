  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rus Borsası'nda Ukrayna gerilimi
Takip Et

Rus Borsası'nda Ukrayna gerilimi

Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar ve euro karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı. RTS endeksi ise yüzde 9'un üzerinde azalarak 1.260 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

ABD'den Kiev için büyükelçiliği kısmi tahliye kararıABD'den Kiev için büyükelçiliği kısmi tahliye kararıDünya
NATO, Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecekNATO, Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecekDünya
İngiltere'den Rusya iddiasıİngiltere'den Rusya iddiasıDünya