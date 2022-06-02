Rus ekonomisi Nisan ayında yüzde 3 daraldı
Rusya, nisan ayında yüzde 3 daralırken; mayıs ayındaki büyüme oranı ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edildi.
Foreks
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Ukrayna'ya yönelik olarak 24 Şubat'ta başlattığı "özel askeri operasyon"dan bu yana Batı'nın ağır yaptırımları ile karşılaşan Rusya'da ekonomi Nisan ayında daraldı.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında GSYH yüzde 3 daraldı.
Mayıs ayı için daha önce yüzde 1,6 olarak açıklanan büyüme oranı ise yüzde 1,3'e revize edildi.