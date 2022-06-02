Rus ekonomisi Nisan ayında yüzde 3 daraldı

Ukrayna'ya yönelik olarak 24 Şubat'ta başlattığı "özel askeri operasyon"dan bu yana Batı'nın ağır yaptırımları ile karşılaşan Rusya'da ekonomi Nisan ayında daraldı.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında GSYH yüzde 3 daraldı.

Mayıs ayı için daha önce yüzde 1,6 olarak açıklanan büyüme oranı ise yüzde 1,3'e revize edildi.