Rus ekonomisi nisanda yüzde 3 küçüldü

Kurumun yayınladığı 'Ekonomide mevcut durum' raporunda, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü belirtildi. Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, nisanda ise ekonominin yüzde 3 küçüldüğü kaydedildi.

Raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü belirtildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.

Rusya'nın petrol üretimi nisanda yüzde 11,5 azaldı

Öte yandan Rusya’nın petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 gerileyerek 41,1 milyon tona düştü.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede petrol üretimi bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 176 milyona çıktı.

Rusya’nın petrol üretimi nisanda ise bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 düşerek 41,1 milyon tona, bir başka hesaplamayla günlük 10 milyon varile geriledi.