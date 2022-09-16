"Rus ekonomisi savaş öncesine 2030'a kadar dönemeyecek"
Scope Ratings, Rus ekonomisinin Ukrayna savaşı öncesine 2030'a kadar dönemeyeceğini savundu.
Scope Ratings, Rus ekonomisinin Ukrayna savaşı öncesindeki seviyelere 2030'a kadar geri dönmesinin muhtemel olmadığını savundu.
2023 sonuna kadar Rusya'da GSYH'nın 2021 sonundaki seviyenin yüzde 8 altına ineceğini öngören Scope, 2023 sonrasında yıllık potansiyel büyüme oranının Ukrayna savaşı öncesindeki yüzde 1,5-2,0 aralığından yüzde 1,0-1,5 aralığına gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Rus ekonomisi 2021'de yüzde 4,7 büyüdü.
Scope ayrıca, özel sektörün bu yıl Rusya'dan 2014 yılındaki 152 milyar dolarlık rekorun üzerinde sermaye çekeceğini de öngördü.