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Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü

Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yolcu taşımacılığının üçüncü çeyrekte yüzde 49 arttığı belirtildi.

Madenciliğin yüzde 9,4, perakende faaliyetlerinin ise yüzde 6,7 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü." ifadesi yer aldı.

Rus ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçülmüştü.

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