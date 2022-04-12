Rus ekonomisinde rekor daralma bekleniyor

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisini 2022 yılında yüzde 10'un üzerinde daralacağını ve bunun Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılından bu yana görülen en büyük daralma olacağını söyledi.

Dünya Bankası ve IMF verilerine göre ise Rus ekonomisini yüzde 10 daralması halinde bu 1994'ten bu yana görülen en büyük daralma olacak.

Federal Konsey Bütçe Komitesi'ne Sayıştay'ın 2021 yılı çalışma raporunun sunumunda konuşan Kudrin, "Bu yıl GSYH'nın düşeceğini tahmin ediyoruz. GSYH kesinlikle daralacak, resmi tahmin yüzde 10'un üzerinde olacak" dedi.

Dünya Bankası yayınladığı raporda Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 11,2 daralacağını tahmin etmişti.