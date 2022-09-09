Rus gazına tavan fiyatta fikir ayrılığı

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'ya doğalgaz tedariğini kesmesinin sonucunda sert tırmanan enerji fiyatlarından vatandaşları koruyacak ve enerji şirketlerinin iflasını önleyecek bir anlaşmaya yönelik çalışmak üzere bugün toplandı.

AB diplomatları, üye ülkelerin enerji şirketlerini likidite sorunlarından korumaya yönelik teklifleri büyük ölçüde desteklediğini, fakat Rus doğalgazının ithalatına tavan fiyat uygulaması getirmeye dair fikir ayrılıklarının sürdüğünü belirtti.

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin doğurduğu krizden önce Avrupa'nın enerji ihtiyacının üçte birini arzederken, ithalatta tavan fiyat uygulaması hayata geçirildiği takdirde tüm sevkiyatları durduracağını belirtti.

AB bakanlarının bugünkü toplantısında nihai bir karar alınmasından ziyade, resmi bir teklif oluşturmak için geniş tabanlı yardım sağlayacak seçenekler değerlendirilecek.

Koronavirüs pandemisinin sonrasında doğalgaza olan talebin toparlanmasıyla artışa geçen doğalgaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlarla daha da tırmanmış, devletlerde fiyat şokunun etkilerini kısıtlamaya yönelik telaş yaratmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun enerji şirketlerine acil likidite sağlamaya yönelik sunduğu teklif, diplomatların verdiği bilgiye göre birçok AB devleti tarafından desteklendi. Bazı devletlerin, enerji talebini düşürmeye yönelik teklifleri de desteklediği belirtildi.

Buna karşın tavan fiyat uygulamasıyla ilgili fikir ayrılıkları oluştu. Bazı devletler, Avrupa'ya Rus enerji sevkiyatı zaten düşük olduğu için tavan fiyat uygulamasının faydası olmayacağını belirtti. Hala Rus doğalgazı kullanan bazı Avrupa ülkeleri ise arzı tamamen kaybetme endişelerini bildirdi.

Baltık ülkeleriyse tavan fiyat uygulamasını, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için kullanacağı gelirini düşüreceği gerekçesiyle destekledi.