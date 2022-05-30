'Rus petrolüne ambargo' için uzlaşma yok

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen ve iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi başladı.

Zirvede konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerindeki anlaşmazlığın henüz çözülemediğini söyledi. Von der Leyen, paketin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusu dışındaki bütün unsurlarında anlaşma sağlandığına işaret ederek, "Sorunları önümüzdeki 48 saat içinde çözeceğimize dair çok yüksek beklentim yok" ifadesini kullandı.

AB liderleri son haftalarda yalnızca deniz yoluyla taşınan petrolün hedef alınması ve boru hatlarından taşınan petrolün ihracatına dönük kısıtlamaların sonraya bırakılması gibi seçenekler önermiş, bu nedenle Brüksel’deki zirvede uzlaşmaya varılabileceği umulmuştu.

Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi denize kıyısı olmayan ülkeler, boru hattı ile taşınan petrolüne bağımlılıkları nedeniyle uzun aşamalı çıkış süreleri talep ederken anlaşmanın önündeki en büyük engel ise Macaristan olarak görülüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi hakkında bir anlaşma olmadığını, AB Komisyonu'nun "sorumsuz davranışı" nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Orban, Komisyonun enerji konusunda bir yaptırım teklifi hazırlamadan önce üye ülkelerle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu noktada bir anlaşma yok" diyen Orban, "Enerji çocuk oyuncağı değil, ciddi bir konu." değerlendirmesinde bulundu.