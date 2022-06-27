Rus petrolüne 'tavan', altınına ambargo yolda

Hilal SARI

Almanya’nın Bavyera Alplerinde bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna’daki savaşta Kiev’e yeniden saldıran Rusya’ya yönelik hamlelerini yeni yaptırımlarla genişletmeyi planlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliği yaptığı zirvede liderler Rus petrolünde “tavan fiyat” uygulaması konusunda uzlaşma arayacak. İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin katıldığı zirveden Rus altınının ithalatına da yasak çıkabilir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rus altınına ambargoya ilişkin “Putin rejimini finansmana aç bırakmalıyız. İngiltere ve müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu” diye konuştu.

AB, iki ambargoya da temkinli yaklaşıyor

ABD, İngiltere, Japonya ve Kanada Rus altınının ithalatini yasaklayacağını duyurdu. Ancak AB, altın yasağı konusunda daha temkinli bir açıklama yaptı ve G7’nin alacağı ortak kararlar salı günü duyurulacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel petrolde tavan fiyat uygulamasının da “dikkatli ve özenli” şekilde inceleneceğini, ancak alınacak kararın birliğin kendisini de olumsuz etkileyecek bir karar olmaması gerektiğini söyledi.

Savaş nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatları, G7 ekonomilerinde geçim sorunlarına neden olduğu için, enflasyonla mücadele adımları G7 zirvesinin en önemli gündemi. Aslında İngiltere ve ABD, Rus petrolüne ambargo uyguluyor ve 27 üyeli AB de mayısta kademeli ve boruhatlarının hariç tutulduğu bir Rus petrolü ambargosu devreye soktu. Ancak petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yaptırımlar Rusya ekonomisine hedefl enen zararı verememişti.

Scholz ve Biden’ın açılışında ortak bir basın açıklaması yaptığı üç günlük yıllık zirvede Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar, dünya genelinde gıda ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı hızlanan enflasyon ve Ukrayna Savaşı’nda NATO ittifakının işbirliği gibi kritik konular tartışılacak. Almanya’nın önerdiği “iklim klübü” de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in yaptığı açıklamaya göre liderlerin gıda krizini akutlaştıran iklim krizi gündemlerince ele alınacak konulardan. ABD Başkanı Joe Biden, açılışta yaptığı konuşmada Scholz’e özellikle de savunma harcamalarını artırması nedeniyle teşekkür ve övgüler düzerken, G7 devletleri ve NATO ittifakının Rus işgaline karşı birlik olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, zirvenin açılışındaki konuşmasında bazı ülkelerde büyüme oranlarının düştüğünü, enflasyonun yükseldiğini, hammadde darboğazları yaşandığını ve tedarik zincirlerinde aksamalar olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Karşı karşıya olduğumuz bu sorunlar büyük sorunlar, fakat bu zirveden çok net bir birlik ve kararlılık mesajı verebileceğimize çok, çok, çok eminim” diye konuştu.

5 gelişen ülke ve Ukrayna da zirve

İklim aktivistlerinin gösteriler de düzenlendiği Elmau Kalesi’nde alınacak kararlar, salı günü G7 tarafından resmi olarak duyurulacak. Zirveye G7 liderlerinin yanı sıra Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika liderleri davet edildi ve bu ülkelerin liderleri zirve sırasında G7 liderleriyle bazı oturumlara katılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky de video link aracılığıyla zirveye katılarak bir konuşma yapacak.