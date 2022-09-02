Rus petrolüne tavan fiyatta anlaşma yakın

G7 yetkilileri, ülkelerin maliye bakanlarının bugün Rus petrolü ithalatına tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için planlarını kesinleştirmesini beklediklerini söyledi.

Rusya ise AB'nin Aralık ayı içinde bir zamandan itibaren ambargo uygulamasını bekliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rusya'nın böyle bir senaryoya karşı hazırlıklarını yaptığını belirterek "Petrol üretimini cari seviyelerde devam ettirmek için tüm planlarımızı yaptık" dedi.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne bir fiyat sınırı getirmeyi tartışmalarını da değerlendiren Novak, "Bu, tamamen saçma bir fikir. Çok büyük olasılıkla petrol sektörünü ve petrol piyasasını istikrarsızlaştır" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin liderleri Haziran ayında, Rus petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.

Novak, Rusya'nın 2022 yılı ham petrol üretiminin 520-525 milyon ton aralığında bir yerde olmasını beklediklerini de söyledi. 2021 yılında üretim 524 milyon ton olmuştu.

Kaynak: Reuters, Foreks