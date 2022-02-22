Rus rublesi ne kadar oldu? Ruble'de son durum

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz derinleşirken, işin ekonomik boyutu merak ediliyor. Putin'in açıklamalarıyla birlikte yükselen tansiyon ile birlikte Rus rublesi düşüşe geçti.

Rus rublesi ne kadar oldu, sorusuna yanıt aranırken, Rus rublesi euro ve dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Rus rublesindeki gerilemeye dair açıklama yapan Rusya Merkez Bankası, durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Rus rublesi Türk lirası karşısında da değer kaybederken, Ruble/TL kurunda düşüş yüzde 4'e yaklaştı. Gün ortası itibariyle 1 Ruble 0,1716 TL'den el değiştiriyor.