Rus Severstal, AB'ye çelik ihracatını durdurdu
Rus çelik üreticisi Severstal, ana hissedarı Alexey Mordashov'a uygulanan yaptırım nedeniyle, Avrupa'ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Reuters
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Rusya merkezli çelik imalatçısı Severstal, hissedarına yönelik yaptırımlardan dolayı Avrupa'ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Şirket, "Emtia akışlarını alternatif küresel pazarlara yönlendiriyoruz" dedi.
Severstal'un ana hissedarı Rus oligark Alexey Mordashov, bu hafta başında Avrupa Birliği'nin yaptırımına maruz kalmıştı.