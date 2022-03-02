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Rus Severstal, AB'ye çelik ihracatını durdurdu

Rus çelik üreticisi Severstal, ana hissedarı Alexey Mordashov'a uygulanan yaptırım nedeniyle, Avrupa'ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Rusya merkezli çelik imalatçısı Severstal, hissedarına yönelik yaptırımlardan dolayı Avrupa'ya çelik ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket, "Emtia akışlarını alternatif küresel pazarlara yönlendiriyoruz" dedi.

Severstal'un ana hissedarı Rus oligark Alexey Mordashov, bu hafta başında Avrupa Birliği'nin yaptırımına maruz kalmıştı.

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