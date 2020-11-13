Rusya 3'üncü çeyrekte beklentilerin altında daraldı
Rusya, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 küçüldü.
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Rusya'da GSYN üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 daraldı. İkinci çeyrekte ekonomide daralma yüzde 8 olmuştu. İlk çeyrekte ise yüzde 1,6 büyüme gerçekleştirilmişti.
Analistler 3'ncü çeyrekte GSYH'nın yüzde 4,5 daralacağını tahmin ediyorlardı. Rusya Ekonomi Bakanlığı 2020 yılının tamamında GSYH'nın yüzde 3,9 daralmasını bekliyor.