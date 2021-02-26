Rusya, Asyalı yatırımcılar için seans sürelerini artırıyor

Moskova Borsası'nın satış ve iş geliştirme müdürü Igor Marich, seans saatlerinin uzatılmasının Asyalı yatırımcıları çekmeyi amaçladığını bildirdi. Marich, bireysel yatırımcı sayısını ve piyasaya kote şirket sayısını artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.



Moskova Borsası'nda 1 Mart'tan itibarin döviz, altın ve türev işlemleri 3 saat erken, Türkiye saati ile 07.00'da başlayacak. Günlük işlem saati süresi daha fazla saat dilimini kapsanması için 17 saate çıkarılacak.



Marich yaptığı açıklamada, amaçlarının Güneydoğu Asya, özellikle Hindistan, Singapur ve Hong Kong merkezli yatırımcılar olduğunu ifade.