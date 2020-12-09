Rusya, ayçiçeği ürünleri ihracatına yüzde 30 ek vergi getirecek

Dünyanın en büyük ayçiçek yağı ihracatçılarından Rusya, bazı ayçiçek ürünlerinin ihracatına yüzde 30 ek vergi getirecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un açıklaması Interfax haber ajansında yer aldı.

Reuters'in haberine göre, Rusya düşük hasat ve artan fiyatlar nedeniyle ayçiçeği tohumu ihracatını sınırlamak istiyordu. Dünya genelinde temel gıda ürünlerinin fiyatları salgın hastalık nedeniyle artışını sürdürüyor.

Türkiye de Rusya'dan ithal ediyor

Türkiye, bu yılın ilk 9 ayında 905 bin ton ayçiçeği tohumu ithalatı gerçekleştirdi. İthalatın önemli kısmı Rusya, Bulgaristan, Çin, Romanya ve Moldova'dan yapıldı.

Ayçiçeği ithalatında dünya lideri olan Türkiye'de artan fiyatlar ve arz açığı sebebiyle 5 Kasım'da ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu sıfırlanmıştı. 25 Kasım'da alınan bir kararla ise ayçiçeği yağında gümrük vergisi yüzde 36'dan yüzde 3'e düşürülmüştü.