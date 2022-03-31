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Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici kota getirdi

Rusya, 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edilerek Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı belirtildi.

Açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

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