Rusya, bazı ürünlere yönelik ihracat yasağını uzattı
Rusya, yabancı ülkelerle ticarette getirilen çeşitli kısıtlamaları 2023 sonuna kadar uzattı.
Rusya'da bazı ürünlerin ihracatına yönelik yasaklar 2023 sonuna uzatıldı. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 8 Mart'ta geçici olarak yürürlüğe
giren kısıtlamalar gelecek yılın sonuna kadar uzatıldı.
Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının
yasaklanması talimatını vermişti.
Rus hükümeti de başta teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik
ekipmanlarının yer aldığı 200'den fazla ürünün ihracatını yasaklamıştı.