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Rusya, bazı ürünlere yönelik ihracat yasağını uzattı

Rusya, yabancı ülkelerle ticarette getirilen çeşitli kısıtlamaları 2023 sonuna kadar uzattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya'da bazı ürünlerin ihracatına yönelik yasaklar 2023 sonuna uzatıldı. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 8 Mart'ta geçici olarak yürürlüğe
giren kısıtlamalar gelecek yılın sonuna kadar uzatıldı.

Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının
yasaklanması talimatını vermişti.

Rus hükümeti de başta teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik
ekipmanlarının yer aldığı 200'den fazla ürünün ihracatını yasaklamıştı.