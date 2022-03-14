Rusya, dış borcu rubleyle ödemeye hazırlanıyor

Rusya Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır.” denildi.

Açıklamada, “Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar.” ifadesine yer verildi.

"Batı bizi yapay şekilde temerrüde düşürme amacında"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.