Rusya ekonomisi yüzde 1 daraldı

Rusya'da gayri safi yurt içi hasıla 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 daraldı.



Gayri safi yurt içi hasıla, 2020 yılının tamamında yüzde 3 ve 4. çeyrekte ise yüzde 1,8 daralmıştı.



İlk çeyrek en büyük daralma yüzde 34 ile ulaştırma sektöründe olurken, madencilik, hizmet ve perakende sektörlerinde de daralma gözlendi.



Rus ekonomisinin 2021 yılının tamamında yüzde 3-4 büyüyerek COVID-19 krizi öncesi seviyelere toparlanacağı öngörülüyor.