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Rusya ekonomisi yüzde 1 daraldı

Rusya Ekonomisi ilk çeyrekte, yüzde 2,2'lik daralma beklentisine rağmen yüzde 1 daraldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'da gayri safi yurt içi hasıla 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 daraldı.

Gayri safi yurt içi hasıla, 2020 yılının tamamında yüzde 3 ve 4. çeyrekte ise yüzde 1,8 daralmıştı.

İlk çeyrek en büyük daralma yüzde 34 ile ulaştırma sektöründe olurken, madencilik, hizmet ve perakende sektörlerinde de daralma gözlendi.

Rus ekonomisinin 2021 yılının tamamında yüzde 3-4 büyüyerek COVID-19 krizi öncesi seviyelere toparlanacağı öngörülüyor.