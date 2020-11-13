Rusya, Eurobond ihraçları ile 2 milyar euro borçlandı

Bu yıl ilk kez uluslararası piyasalardan borçlanmaya çıkan Rusya, euro cinsinden iki Eurobond ihracı ile toplam 2 milyar euro borçlanma gerçekleştirdi.



İhrac ettiği Eurobondlara talebin yüzde 60'ının yabancı yatırımcılardan geldiğini belirten Rusya Maliye Bakanlığı, yüzde 1,125 kupon faizli



7 yıl vadeli Eurobond ihracı ile 7590 milyon euro ve yüzde 1,85 kupon faizli 12 yıl vadeli Eurobond ihracı ile 1,25 milyar euro borçlanıldığını belirtti.



7 yıl vadeli eurobond ihracına 1,2 milyar euro ve 12 yıl vadeli eurobond ihracına 1,6 milyar euro talep geldi.