Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Rusya, Ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.
Rus doğal gaz devi Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu doğruladı.
Gazprom, "dost olmayan" doğal gaz müşterilerinin ödemeleri ruble cinsinden yapmaları talebine uymaması nedeniyle Finlandiya'ya gaz sevkiyatını kesti.
Doğal gaz ihtiyacının yüzde 9'unu Rusya'dan sağlayan Finlandiya, Gazprom'un kararı sonrası yaşanacak açığı Baltık ülkelerinden gelen boru hattından alacağı gazla kapatacak.
Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı düştü
Rus doğal gaz devi Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı azaldı.
Ukrayna'nın Sokhranovka doğal gaz pompa istasyonunun kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Ukrayna'dan geçen transit boru hattına sadece bir noktadan gaz pompalayabilen Gazprom, dün Avrupa'ya 44,7 milyon metreküp gaz gönderdi.
Cumartesi günü 45,9 milyon metreküp gaz gönderilebilmişti.