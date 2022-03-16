Rusya için kritik gün: Eurobond bilmecesi

Savaş sonrası yaptırımlara maruz kalan Rusya, vadesi gelen tahvil ödemeleriyle ilgili de kritik bir eşikten geçiyor. 117 milyon dolarlık iki eurbond için kupon ödemesi bugün ve Rusya daha önce açıkladığını gibi ödemeyi Ruble ile yapacak. Uluslararası haber ajanslarının ulaştığı bankacılık kaynakları ödemelerin TSİ saat 15:00 itibarıyla henüz yapılmadığını açıklarken Rusya Malliye Bakanı ödemeyi yaptıklarını duyurdu.

Siluanov: Paraya sahibiz, ödemeleri yaptık

Geçen günlerde ödemelerini Ruble ile yapacağını açıklayan Rusya'da Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın son ödeme tarihi bugün olan 117 milyon dolarlık iki ayrı eurobondunun kupon ödemelerini kabul edip etmemek kararını ABD'nin vereceğini söyledi. Rusya Maliye Bakanı, şu aşamada Eurobond kupon ödemesinin tahvil sahiplerine ulaşmayabileceğini de sözlerine ekledi.

Maliye bakanı RT Arabic ile yaptığı röportajda bakanlığın Telegram kanalından şöyle belirtti: "Döviz cinsindeki yükümlülüklerimizi yerine getirme kabiliyetimiz ya da kabiliyetsizliğimiz bize bağlı değil. Biz paraya sahibiz, ödemeleri yaptık, şimdi top mahkemede, esas olarak ABD'li yetkililerde" dedi.

Fitch: Ruble ile ödeme temerrüt anlamına geliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın vadesi gelen ABD Doları cinsinden 2 tahvilin kupon ödemelerini bugün ruble olarak yapması halinde temerrüt anlamına geleceğini bildirdi.

Fitch, "ABD Doları cinsinden Eurobond kupon ödemelerinin Rusya'nın yerel para birimi cinsinden yapılması halinde bu, 30 günlük ek sürenin ardından temerrüt durumunu oluşturur" dedi.

Ukrayna'ya saldırısı sonrası ağır ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalan ve Batılı merkez bankalarındaki döviz rezervleri dondurulan Rusya, bugün vadesi dolacak ABD Doları cinsinden 2 Eurobond için yaklaşık 117 milyon dolar kupon ödemesini ruble olarak yapacağını duyurmuştu.

Fitch açıklamasında, Rusya'nın Eurobond kupon ödemelerinde 30 günlük ek süreden sonra temerrüde düşmesi halinde iki tahvilin notlarının da "D" seviyesine indirileceğini belirtti.