Rusya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.
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Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.
Rusya Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Böylece 6 toplantı sonra faiz indirimlerine ara verildi. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit bırakılması yönündeydi.
Açıklamada enflasyonist risklerin hala belirgin olduğu vurgulandı.
Bu yıl için yüzde 3-3,5 civarında daralma öngörüldü.