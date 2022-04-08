Rusya Merkez Bankası'ndan şok faiz hamlesi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17'ye çekti.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 20'den yüzde 17'ye indirdi.
Bankanın açıklamasında, "Bugünkü faiz kararı, ivmelenen tüketici fiyat büyümesindeki risk dengesinin değişiminin, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve finansal istikrara karşı risklerin bir yansımasıdır" denildi.
Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti. Bankanın olağan takvimine göre bir sonraki toplantı 29 Nisan'da yapılacak.
Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye yükseltmişti.