Rusya, politika faizini 300 baz puan indirdi

Rusya Merkez Bankası (CBR), verdiği sinyaller doğrultusunda faiz indirmeye devam ediyor.

CBR'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 17,00'den yüzde 14,00'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 15,00 seviyesine indirileceği yönündeydi.

CBR, Rus Rublesi'nde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için 28 Mart'ta olağanüstü bir toplantı ile faiz oranını yüzde 20,00'ye yükseltmişti. Banka, 8 Nisan'da 300 baz puan indirimle faizi yüzde 17,00'ye çekmiş, indirimlerin devam edeceği yönünde sinyaller vermişti.

CBR, düşen rubleyi desteklemek amacıyla Ukrayna'nın işgalinden günler sonra Şubat ayında faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye artırmıştı.

Enflasyon beklentisi büyüdü; küçülme oranı derinleşti

Makro ekonomik göstergeleri de revize eden Rusya, yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 18-23 aralığına yükseltirken Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 8-10 daralacağı öngörüsünde bulundu. Ülkede mart ayı enflasyonu yüzde 16,7 olarak açıklanmıştı.

Rus rublesinin değerinin altın fiyatına endekslenmesi fikri tartışılıyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus rublesinin değerinin altın fiyatına endekslenmesi fikri tartışılmakta. Ancak Kremlin, tartışmalara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Ukrayna'ya karşı başlattığı "özel askeri operasyon" sonrası Batı'nın yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya, bu yaptırımlardan kaçınmanın yollarını arıyor.