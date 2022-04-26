Rusya, Polonya’ya doğalgaz arzını kesti

Polonya'nın online haber portalı ONET’in haberine göre, Polonya hükûmetinin aralarında Rus enerji devi Gazprom'un da yer aldığı 50 Rus milyarder ve şirketlerine yaptırım kararı almasının ardından Rusya'nın Polonya'ya gaz arzını durdurduğu aktarıldı.

Rusya'nın Polonyalı yetkililere bilgi vermediği belirtilirken gaz akışında önce azalma olduğu ve ardından akışın tamamen durduğu kaydedildi. Haberde, Polonya’ya Rusya’dan gaz akışının kesildiğinin Polonya hükûmet kaynakları ve Polonya doğalgaz şirketi PGNİG SA’nın yetkilileri tarafından da teyit edildiği bildirildi.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları yükseldi

Haberin ardından Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 17'ye kadar yükseldi.

Polonya Hükûmeti, Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'nın 50 Rus milyardere ve şirketlerine yönelik varlıkların dondurulması ve Polonya'ya giriş yasağının da yer aldığı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Polonya tarafından yaptırım uygulanan Rus milyarderler arasında Alfa Bank'ın kurucu ortağı Mikhail Fridman ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky de bulunması dikkati çekmişti.

Polonya 2022 sonuna kadar Rus petrolünü kullanmaya son vereceğini açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Mart’ta "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını, rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını açıklamıştı.

Polonya, Moskova'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa yanıt olarak Avrupa Birliği ülkelerine Rusya’dan petrol, gaz ve kömür alımını derhal durdurmasını çağrısı yaparken Polonya hükûmeti mayıs ayına kadar Rusya’dan kömür ithalatını ve 2022'nin sonuna kadar Rus petrolünü kullanmaya son vereceğini açıklamıştı.

Polonya, ihtiyacı olan petrolün yüzde 64’ünü, gazın yüzde 46'sını ve kömürün yüzde 15’ini Rusya'dan ithal ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında enerji ihtiyacı için Rusya'ya en bağımlı olan ülke Slovakya olurken Polonya, Litvanya ve Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık üçte ikisi Rusya'dan temin ediliyor.

Norveç gazını Polonya'ya getirmeyi amaçlayan Baltık gaz boru hattıyla bu yıl sonuna kadar ülkenin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Gazprom sevkiyatın durduğunu teyit etmedi

Öte yandan Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, "Polonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduklarına" yönelik iddiaları teyit etmediklerini belirtti. Kupriyanov, Polonya’nın bugün Rus gazı için rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirtti.

Kupriyanov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, sevkiyatın durduğuna yönelik bilgiyi teyit etmediklerini belirterek “Polonya’ya gaz akışının durdurulduğunu teyit etmiyoruz. Polonya, bugün, yeni ödeme sistemi ile doğalgaz sevkiyatına ilişkin ödeme yapmak zorundadır.” dedi.