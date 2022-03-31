Rusya, Ruble ile gaz ödemesi uygulamasının detaylarını açıklayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'dan doğal gaz alacak "dost olmayan" yabancı ülkelerden müşterilerin gaz ödemesini yapmak için sözleşmelerinde yazan para birimi ile Rus Rublesi alacaklarını söyledi.

"Dost olmayan" yabancı müşterilerin gaz için ruble alımı uygulamasında Gazprombank'ı kullanacaklarını belirten Peskov, uygulamanın detaylarının çok yakın zamanda, "Belki bugün" açıklanabileceğini de söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uygulama konusunda Almanya Başbakanı Scholz'a bilgi verdiğini anlatan Peskov, Rus ve Alman ekonomi danışmanlarının da ayrı bir görüşme yaptıklarını vurguladı.

İtalya Başakanı Mario Draghi de Putin ile görüşmesinde Avrupalı şirketlerin doğal gaz alımı için euro ve dolar olarak ödeme yapmaya devam edeceklerini söylediğini belirtti. Draghi, "Putin'in anlattıklarından anladığım, euro ve dolar cinsinden yapılacak gaz ödemeleri Rusya için rusleye dönüştürülecek" dedi.