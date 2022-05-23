Rusya, sermaye kontrollerini gevşetmeyi planlıyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna "özel askeri operasyonu"nun başlaması ile birlikte karşı karşıya kalınan yaptırımlar nedeniyle rubleyi desteklemek için uygulamaya koyduğu sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendiriyor.

Kaynaklar, rublenin değer kazanmasının bütçe için kötü haber olması nedeniyle de sermaye kontrollerinin gevşetilmesi gündeme gelmiş durumda.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, rublenin ABD doları karşısında 4 yılın zirvesine çıkmasına yol açan sermaye kontrollerinin gevşetilmesi çerçevesinde ilk adımlardan biri olarak, ihracatçıların piyasada satmaları gereken döviz oranının yüzde 80'den yüzde 50'ye indirilmesi düşünülüyor.

Ruble, Ukrayna "özel operasyonu"nun başladığı 24 Şubat öncesine göre yüzde 30 değer kazanmış durumda.