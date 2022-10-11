Rusya, tahıl ihracatında kotayı kaldırabilir

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya, tahıl ihracatına kota uygulamasını kaldırmayı değerlendiriyor.

Interfax'ın Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoria Abramchenko'ya dayandırdığı haberine göre, yurt içi ihtiyaçların karşılanması için genellikle şubat ortasından haziran sonuna kadar uygulanacak tahıl ihracat kotalarının kaldırılması düşünülüyor.

Abramchenko yaptığı açıklamada, "Hasat çok fazla, bu nedenle ihracata herhangi bir kota uygulanması için şu anda bir ön talep yok" dedi.

Rusya'nın 2022 yılında 100 milyon tonu buğday olmak üzere 150 milyon tona yakın tahıl üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor.