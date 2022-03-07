Rusya tahvilleri temerrüde düşebilir

Rusya Maliye Bakanlığı, tahvil ödemelerini zamanında ve tam olarak yapacağını açıkladı ancak ödemelerin uluslararası yaptırımlar nedeniyle aksayabileceğini ifade etti.

Rusya'nın bu açıklaması, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon ile Ukrayna'ya girme emrini 24 Şubat'ta vermesinin ardından Batı tarafından 640 milyar dolar rezervinin çoğu dondurulan Rusya'nın temerrüte düşeceği ihtimalini artırdı.

Bakanlık yaptığı açıklamada Rusya'nın yerli yatırımcılara yabancı para cinsinden tahvil ödemelerini ruble ile yepacağını ekledi.

Fitch ve Moody's Rusya'nın ülke kredi notunun altı kademe düşürerek yatırım yapılabilir düzeyin altına indirmişti.